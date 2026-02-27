Adalet Bakanı Gürlek: Türkiye, artık oyun kurucu modeline geldi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye, artık oyun kurucu modeline geldi. Artık bu gömlek bize dar geliyor. İnşallah yeni anayasayla da bu süreci taçlandıracağız." dedi.
Nevşehir
Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün ve partililerle buluştu.
Ziyarette Gürlek'in telefonundan partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nevşehir teşkilatımızın değerli mensupları, sizleri ramazan ayının anlamlı gününde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun, geleceğiniz aydınlık olsun. 30 yılı aşkın süreden sonra Nevşehir'den böyle bir kardeşimizi bakan olarak açıklamak olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum. Nevşehir'e ve ülkemize hayırlı olsun diyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması salonda alkış aldı.
"İnsan, kendi evinde huzur bulur"
Gürlek, bakan olduktan sonra ilk ziyaretini Nevşehir'e yaptığını belirterek, "İnsan, kendi evinde huzur bulur. Burası da benim evim. Beni çok sıcak karşıladınız. Beni adeta bağrınıza bastınız. Öncelikle sıcak karşıladığınız, bağrınıza bastığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nevşehir'e Adalet Bakanı olarak değil sizlerin kardeşi olarak geldim." dedi.
Adalet Bakanlığı görevinin gelip geçici olduğunu dile getiren Gürlek, "Önemli olan Nevşehir'in geleceği. Nevşehir'e hizmet için geldik. Az önce Cumhurbaşkanımız da sağ olsun bizi kırmadı. Özellikle 33 yıl sonra bu topraklardan bir bakan çıkmasının heyecanını bekleyen insanların olduğunu söyledim yolda. O da dedi ki 'Ben de bir selam vereyim.' Cumhurbaşkanımız da heyecanımızı paylaştı. Onun da size selamları var." ifadelerini kullandı.
"Artık terör belasından kurtuluyoruz"
Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine girildiğini söyledi.
"Artık terör belasından kurtuluyoruz." diyen Bakan Gürlek, şunları kaydetti:
"Sahada güçlü olmamız lazım. Teşkilatlarımızın, insanların gönlüne dokunması lazım. Ramazan ayı, bereket ayı, gönül ayı, fakir sofralarında boy göstermeliyiz. Garibanlarla oturmalıyız, onların dertlerini dinlemeliyiz. Nevşehir'in sorunlarını ben biliyorum. Elimden geldiğince sadece kendi bakanlığımla ilgili değil diğer bakanlıklarla da sorunları paylaşacağım, çözüme kavuşturacağız. Nevşehir'in en büyük sorunu çevre yolu. Bu konuda dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla görüştük. İnşallah bu ay sonu ihale açıklanacak. Kısa sürede de ihaleye başlanacak. İnşallah çevre yolu sorunu çözülecek. Burada Acıgöl'den hemşehrilerim de var. Buradan da söz veriyorum, inşallah Acıgöl Adliyemizi açacağız.
23 yıldan beri AK Parti, üzerine koyarak gidiyor. AK Parti, bir çığır açtı. Türkiye, şu an bölgenin gücü. Gördünüz, etrafımız ateş çemberi. Irak'ta, Suriye'de neler oluyor? Türkiye, artık oyun kurucu modeline geldi. Artık bu gömlek bize dar geliyor. İnşallah yeni anayasayla da bu süreci taçlandıracağız. Benim sizden, teşkilattan özel olarak beklentilerim var. Nevşehir benim memleketim. Sağ olun, beni çok sıcak karşıladınız, bağrınıza bastınız. İnşallah seçimlerde de aynı sıcaklığı bütün evleri, bütün haneleri, bütün vatandaşları tek tek gezerek göstermenizi istiyoruz."
Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Gürlek, "Biz, ancak bir ve beraber olursak, kardeşlik hukukunda aynı yolda yürürsek tüm Türkiye olarak başaramayacağımız şey yok. Bu saatten sonra da birlik, beraberlik, kardeşlik hukukuyla toplumun tamamını kucaklayarak daha da ileri seviyeye geçeceğiz, daha ileri günler göreceğiz. Ben tekrardan hayırlı ramazanlar diliyorum." diye konuştu.
Öte yandan Bakan Gürlek, Nevşehir'de bir otelde düzenlenen "28 Şubat Hafıza ve Adalet Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor süreçlerden geçtiğini söyledi.
Yaşanan sıkıntıların hafızalardaki tazeliğini koruduğuna dikkati çeken Gürlek, şöyle konuştu:
"Devletimiz gerçekten zor süreçlerden geçti. Biz o günleri öğrenciyken hatırlıyoruz. Üniversite eylemleri vardı. Özellikle başörtüsünden dolayı üniversitelere giremeyen kardeşlerimiz vardı. Sizler de o döneme bizzat şahit oldunuz. Baskılardan dolayı kiminiz görevinizi yapamadınız, kiminiz görevinizi bırakmak zorunda kaldınız ama ilkenizden ödün vermediniz. O dönemin şartlarında o kadar baskıya ve onca dayatılan zulme rağmen dimdik durdunuz. Allah'ın izniyle de o günler aşıldı. Memleketimizin, insanlarımızın o günleri unutmaması lazım. Bizim de sürekli olarak hafızalarımızda bu görüntülerin canlanması lazım. Memleketimiz nereden ne günlere geldi."
"Zihniyet maalesef değişmiyor"
Bakan Gürlek, Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhine hakaret ve küfre yönelik iddianamenin hazırlandığını anımsattı.
Türkiye'nin yeni bir dönemece girdiğini vurgulayan Gürlek, "Artık eski gömlek bize dar geliyor. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte artık yeni bir anayasa çalışmasına başlayalım ama zihniyet maalesef değişmiyor. Orada bizim çok değerli belediye başkanımıza karşı ağza alınmayacak küfürler, hakaretler görüldü." diye konuştu.
Türkiye'nin bugünlere hangi zorlu süreçleri aşarak geldiğinin insanlara hatırlatılması gerektiğini ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:
"28 Şubat, bizim dik duruşumuzdur, onurlu duruşumuzdur. Dayatmalara, baskıya karşı 'Elif' gibi dik duruşumuzdur. Sizler bu mücadelenin onurlu, kutlu yolcularısınız. Öncelikli olarak hepinize ayrı ayrı o günler adına, devletim ve milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreçleri tekrar yaşamayacağız, yaşatmayacağız, buna izin vermeyeceğiz. Şu an artık başörtü sorunu kalktı. Kardeşlerimiz, ablalarımız üniversitelerde eğitim yapabiliyor. Bakın ben hakim, savcı kökenliyim. Bizim başörtüsüyle kürsüde görev yapan hakim kardeşlerimiz var. Yani insanların kılıklarına, kıyafetlerine göre bir değer yargısı gütmenin, bir ön yargı taşımanın boş şeyler olduğunu anladık. Hiçbir zaman başınız öne eğilmedi. İnşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde de bu saatten sonra başınız hiçbir zaman öne eğilmeyecek çünkü millete hizmet sevdasıyla kalbi atan bir Cumhurbaşkanımız var."
"Bu saatten sonra da hiçbir zaman geriye dönmeyeceğiz"
Gürlek, 28 Şubat sürecinde başörtülü olmasından dolayı asker oğlunun yemin törenine katılamayan anneler olduğunu hatırlatarak, "Başörtüsü sebebiyle hastaneye alınmayan vatandaşlarımız vardı. Bakın sağlık hizmeti, en temel bir hizmet. O günleri unutmayalım. Hafızlarımızda her zaman kalsın ama bugünkü kazanımlarımızı da unutmayalım. Allah'ın izniyle bu saatten sonra da hiçbir zaman geriye dönmeyeceğiz. O zihniyete de fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, kentteki programları kapsamında MHP İl Başkanlığı ile Nevşehir Adliyesini de ziyaret etti.