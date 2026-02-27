Dolar
43.96
Euro
51.97
Altın
5,242.14
ETH/USDT
1,920.00
BTC/USDT
65,400.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Necmettin Erbakan'ı andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında andı.

Abdullah Sarica  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Necmettin Erbakan'ı andı

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Postmodern 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde, 54'üncü Hükümet Başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu, fikir ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. sene-i devriyesinde rahmetle, şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin hayat standartlarını yükseltecek ve onların refahını artıracak adımları atacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Necmettin Erbakan'ı andı
Ankara'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 13 şüpheli tutuklandı
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 623 bini aştı
Almanya'daki Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'ndan dönen askerler için Tekirdağ'da tören yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Necmettin Erbakan'ı andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Necmettin Erbakan'ı andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dünyada güvenlik harcamaları önümüzdeki dönem çok artacak

Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca mezarı başında anıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında andı
D-8'in fikir babası Erbakan vefatının 15. yılında anılıyor

D-8'in fikir babası Erbakan vefatının 15. yılında anılıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kuruluşunda öncü rol oynadığımız D-8'in dönüşüm sürecine destek vermeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kuruluşunda öncü rol oynadığımız D-8'in dönüşüm sürecine destek vermeye devam edeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet