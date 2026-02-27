Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Necmettin Erbakan'ı andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında andı.
Ankara
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Postmodern 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde, 54'üncü Hükümet Başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu, fikir ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. sene-i devriyesinde rahmetle, şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
