Dolar
43.94
Euro
51.99
Altın
5,257.18
ETH/USDT
1,926.10
BTC/USDT
65,634.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ardahan'da kar nedeniyle hafta sonu yapılan eğitim faaliyetlerine ara verildi

Ardahan’da etkili olan yoğun kar nedeniyle yarın yapılacak eğitim faaliyetlerine ara verildi.

Günay Nuh  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Ardahan'da kar nedeniyle hafta sonu yapılan eğitim faaliyetlerine ara verildi Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Karara ilişkin Valilik'ten yapılan açıklamada, ildeki yoğun kar nedeniyle yaygın eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, bilim ve sanat merkezleri, özel öğretim kurumlarında verilen eğitimler ve sınavlar ile mesleki açık öğretim lisesi yüz yüze eğitimlerine 1 gün ara verildiği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği başkentte iftar verdi
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Ardahan'da kar nedeniyle hafta sonu yapılan eğitim faaliyetlerine ara verildi
Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin hayat standartlarını yükseltecek ve onların refahını artıracak adımları atacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Necmettin Erbakan'ı andı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ardahan'da kar nedeniyle hafta sonu yapılan eğitim faaliyetlerine ara verildi

Ardahan'da kar nedeniyle hafta sonu yapılan eğitim faaliyetlerine ara verildi

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı'nın sonuçları açıklandı

Kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi

Kışın boşalan köyde 9 yıldır yalnız kalan çift, zorluklara birlikte göğüs geriyor

Kışın boşalan köyde 9 yıldır yalnız kalan çift, zorluklara birlikte göğüs geriyor
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet