Ardahan'da kar nedeniyle hafta sonu yapılan eğitim faaliyetlerine ara verildi
Ardahan’da etkili olan yoğun kar nedeniyle yarın yapılacak eğitim faaliyetlerine ara verildi.
Ardahan
Karara ilişkin Valilik'ten yapılan açıklamada, ildeki yoğun kar nedeniyle yaygın eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, bilim ve sanat merkezleri, özel öğretim kurumlarında verilen eğitimler ve sınavlar ile mesleki açık öğretim lisesi yüz yüze eğitimlerine 1 gün ara verildiği bildirildi.
