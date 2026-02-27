Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda "Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54'üncü Hükümetin Başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu Erbakan hocamızı ebedi aleme irtihalinin 15'inci yılında rahmetle yad ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54'üncü Hükümetin Başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedi aleme irtihalinin 15'inci yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
