A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası'na katılması Kızılay Meydanında kutlanıyor Milli Futbolcu Arda Güler, Kosova maçının ardından Fadil Vokrri Stadı'nda açıklamalarda bulunuyor A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası'na katılması Almanya'nın başkenti Berlin'de kutlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Özcan Yıldırım  | 01.04.2026 - Güncelleme : 01.04.2026
Ankara

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar'ı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Milli Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD'ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum. Bizim Çocuklar'ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır. Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum."

