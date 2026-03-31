Dolar
44.47
Euro
51.66
Altın
4,667.35
ETH/USDT
2,108.10
BTC/USDT
68,357.00
BIST 100
12,790.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası’na katılması Kızılay Meydanında kutlanıyor Milli Futbolcu Merih Demiral, Kosova maçının ardından Fadil Vokri Stadı'nda açıklamalarda bulunuyor A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası’na katılması Almanya'nın başkenti Berlin'de kutlanıyor
logo
Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, 10 kişi yaralandı

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Filiz Kınık Öz  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, 10 kişi yaralandı

İstanbul

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde seyir halindeki 35 CKH 086 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen 06 COC 097 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otobüsteki yolculardan bazıları araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüste sıkışan yolcular, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 10 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet