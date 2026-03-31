Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, 10 kişi yaralandı
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde seyir halindeki 35 CKH 086 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen 06 COC 097 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otobüsteki yolculardan bazıları araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otobüste sıkışan yolcular, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.
Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 10 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.