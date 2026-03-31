Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ile “icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma” suçlarından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, görevden uzaklaştırıldı.

Fatih Gökbulut  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak', 'icbar suretiyle irtikap ve rüşvet almak' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

