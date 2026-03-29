Adana'da hafif raylı sistemin bir vagonu raydan çıktı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hafif raylı sistemin bir vagonu raydan çıkarak elektrik iletim direğine çarptı.
Adana
Büyükşehir Belediyesince işletilen ve bakım-onarım çalışmalarının sürdüğü hatta ilerleyen üç vagondan sonuncusu, Akıncılar durağına yaklaştığı sırada raydan çıktı.
Elektrik iletim direğine çarpan vagondaki yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.
Kimsenin yaralanmadığı kazanın, raydaki makas değişimi sırasında yaşandığı öğrenildi.
Ekiplerin hat ve vagondaki incelemesi sürüyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı