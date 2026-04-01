Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Takımı'na tebrik mesajları
24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Takımı'na tebrik mesajları yayımlandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Sahada gösterdiğiniz azim, mücadele ve inanç milletimize büyük bir gurur ve sevinç yaşattı. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Tebrikler Bizim Çocuklar. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bizleri gururlandırmaya, ay yıldızlı bayrağımızı daha nice zaferlerle dalgalandırmaya devam edeceğinize inancımız tam. Yolunuz açık, zaferleriniz daim olsun."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Harikasınız bizim çocuklar. 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek, Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanan ve milletimize büyük bir sevinç yaşatan A Milli Futbol Takımı'mızı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şampiyonada millilerimize başarılar diliyorum. Yolun sonu final olsun."
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Gözümüz aydın. 24 yıllık Dünya Kupası hasretimizi bitiren, bizlere bu büyük mutluluğu yaşatan Bizim Çocuklar ile ne kadar övünsek az. Bugün orada olmayı, bu gururu millilerimizle paylaşmayı çok isterdim. Yolunuz açık olsun."
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Eleme maçlarında üstün performans sergileyerek bizleri gururlandıran Bizim Çocuklar’a 24 yıl aradan sonra mücadele edeceğimiz 2026 Dünya Kupası’nda başarılar diliyorum. A Milli Futbol Takımımızın halkımızı sevindirecek sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim çocuklar başardı. Dünya Kupası'ndayız. Play-off finalinde Kosova'yı 1-0'lık skorla mağlup ederek adımızı Dünya Kupası'na yazdırdık. İnançla, azimle, yürekle bu gurur hepimizin." değerlendirmesinde bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da NSosyal hesabından, "Bir oluruz yolunda. Kosova galibiyetiyle Dünya Kupası'na uzanan A Milli Futbol Takımımızı ve teknik heyetimizi yürekten tebrik ediyorum. Bizim çocuklar hepimize büyük bir gurur yaşattı. Yeniden Dünya Kupası sahnesinde yer alacak olan takımımızın yolu açık olsun." ifadelerini paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu parsı görüntüsüne yer vererek, "Bizim dünya kupasına giriş ektedir. Tebrikler bizim çocuklar." sözlerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Tarihimizde 3. defa, tam 24 yıl sonra bizim çocuklar başardı, helal olsun. 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek hepimize bu büyük gururu yaşatan A Milli Futbol Takımı futbolcularımızı, teknik heyetimizi, Türkiye Futbol Federasyonunu ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızı yürekten tebrik ediyorum. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda millilerimize üstün başarılar diliyorum."
Türk sporunda A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na gitme sevinci
TFF'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Dünün Çocukları, Bugünün Kahramanları... A Milli Takımımız, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda, DUYUN SESİMİZİ, İŞTE BU #BizimÇocuklar'ın AYAK SESLERİ." ifadesine yer verildi.
Beşiktaş Kulübünün paylaşımında ise "Dünya Kupası'ndayız" denildi.
Fenerbahçe Kulübünden yayımlanan mesajda ise "Biricik memleketimiz, bizim çocuklarımız… Ay-yıldızımızla Dünya Kupası'ndayız! Bu gurur hepimizin. Bir başkadır bizim memleketimiz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Kulübü de "2026 FIFA Dünya Kupası'ndayız! Tebrikler Bizim Çocuklar, sizinle gurur duyuyoruz!" paylaşımını yaptı.
Trabzonspor Kulübü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye sizinle gurur duyuyor! 2026 Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren A Milli Futbol Takımı'mızı gönülden kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Kocaelispor, Natura Dünyası Gençlerbirliği, Göztepe, ikas Eyüpspor, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Zecorner Kayserispor, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor ve diğer kulüpler de A Milli Futbol Takımı için paylaşımlarda bulundu.
Türkiye Basketbol Federasyonu da A Milli Futbol Takımı'nı kutladı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yaptığı paylaşımla Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
TBF'den yapılan paylaşımda "2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'mızı tebrik ederiz." denildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Milli futbolcu Merih Demiral'ın Türk savunma sanayisiyle ilgili video mesajını alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Görgün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Savunma bazen bir ceza sahasına sığmaz, bazen bir sınır hattına. Bazen gökyüzünü aşar, bazen uzaya uzanır. Savunma sadece durdurmak değildir, bazen bir milletin duasını taşımaktır. Kimi zaman çelik kubbedir, kimi zaman bir roketin izidir. Kimi zaman denizde, çölde, havada, karadadır, kimi zaman sahada dimdik duran iki ayakta. Ama hepsinin ardında aynı irade vardır, vatanı koruyan akıl, inanç ve sarsılmaz kararlılık. Ve o irade, en çok da gönülde taşınır. Güçlü savunma, güçlü Türkiye."
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da "Özlemiştik Dünya Kupası'nı. Ülkemizi dünya arenasında temsil etmeye hak kazanan bizim çocukları yürekten tebrik ediyor, Evlad-ı Fatihan Kosovalı kardeşlerimize de sevgilerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da A Milli Futbol Takımı ile gurur duyduklarını belirterek, "Galibiyetiyle Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanarak bize büyük bir sevinç yaşatan A Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.
HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ise "Play-Off final maçında Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı tebrik ederim." değerlendirmesinde bulundu.
ASELSAN, Baykar, HAVELSAN, ROKETSAN, STM ve TUSAŞ gibi birçok Türk savunma sanayisi şirketi de sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayımladı.
