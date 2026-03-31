A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalindeki Kosova-Türkiye müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
10. dakikada Kosova savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hakan Çalhanoğlu'nda kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda defansın müdahale ettiği meşin yuvarlağı ceza sahası içi sol çaprazında alan Kenan Yıldız yakın mesafeden vurdu, savunmanın ayak koyduğu top direğin hemen üzerinden kornere gitti.
27. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü bekletmeden kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda, top az farkla direğin yanından auta çıktı.
29. dakikada Kosova gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun pasta ceza yayı önünde topla buluşan Asllani'nin sert şutunda, Uğurcan'ın müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
33. dakikada savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Kenan Yıldız rakibinden sıyrılıp ceza sahası içi son çizgisine indi. Bu futbolcunun kale sahası önüne ortasında Kerem Aktürkoğlu düzeltip vurdu, defans son anda araya girerek gole engel oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
53. dakikada Türkiye öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız ceza sahasına girip penaltı noktası üzerine pasını aktardı. Bu noktaya hareketlenen Orkun'un vuruşunda, savunmaya çarpan top kaleye yönelirken geriden gelen Kerem Aktürkoğlu dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1
63. dakikada Türkiye etkili geldi. Arda Güler'in pasında sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız ceza sahası içine girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Muric uzanarak gole engel oldu.
81. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Muslija'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
87. dakikada Zhegrova'nın getirdiği meşin yuvarlağa savunma müdahale ederken top ceza sahası önündeki Asllani'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, Uğurcan son anda uzanarak topu kornere yolladı.
Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle maçı 1-0 kazanan A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Montella'nın ilk hamlesi 69'da geldi
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ilk hamlesini 69. dakikada yaptı.
Bu dakikada Kerem Aktürkoğlu kenara gelirken, Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Mili takımı Kosova karşısında öne geçiren golü atan Kerem Aktürkoğlu, 45+1. dakikada sarı kart görmüştü.
İtalyan teknik adam, ilerleyen dakikalarda Eren Elmalı, Salih Özcan, Mert Müldür ve Deniz Gül'ü de oyuna aldı.
Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maçın 83. dakikasında oyundan çıkınca kaptanlık pazubandını Orkun Kökçü taktı.
Milli takım play-off'ları gol yemeden tamamladı
Ay-yıldızlı ekip Dünya Kupası play-off etabında oynadığı iki maçı da gol yemeden tamamladı.
Play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenen Türkiye, play-off finalinde de Kosova'yı aynı skorla mağlup etti.
Türk taraftarlar büyük coşku yaşadı
A Milli Futbol Takımı'nı desteklemeye gelen taraftarlar, 90 dakika tezahüratlarla milli oyunculara destek verdi.
Maç boyu hiç susmayan Türk taraftarlar, karşılaşmanın ardından dünya kupasına katılmanın sevincini milli futbolcularla doyasıya yaşadı.
Montella ilk 11'de 3 değişiklik yaptı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Romanya mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
İtalyan teknik adam, play-off yarı finalindeki Romanya karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Mert Müldür, Samet Akaydin ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Kosova karşısında Zeki Çelik, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de yer verdi.
Montella, kritik mücadelede kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet ederken savunma dörtlüsünü Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı oynatan İtalyan çalıştırıcı, forvette ise Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi.
Mert Günok, Altay Bayındır, Eren Elmalı, Samet Akaydin, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Atakan Karazor, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan ise Kosova karşısında yedek soyundu.
Milli takımda tek eksik
A Milli Takım'da Merih Demiral sakatlığı nedeniyle bu mücadelede de kadroda yer alamadı.
Bu isimlerin yanı sıra Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç ve Oğuz Aydın teknik ekibin kararıyla maç kadrosuna alınmadı.
Bakan Bak, Kosova'da
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kosova-Türkiye mücadelesini Fadil Vokrri Stadı'nda takip etti.
Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla birlikte izledi.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, bakanlar, belediye başkanları,
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi de maçı izleyenler arasında yer aldı.
Ozan Kabak 23 maç sonra ilk 11'de
Uzun bir sakatlık dönemini atlatan ve yeniden milli takım aday kadrosuna dönen Ozan Kabak, 23 maç sonra bir milli maçta ilk 11’de sahaya çıktı.
2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Ozan, Romanya maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.
Türk taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı
Türk taraftarlar, deplasmanda oynanan karşılaşmada milli takımı yalnız bırakmadı.
Başkent Priştine'deki 13 bin 500 kişilik Fadil Vokrri Stadı'nda yaklaşık 750 Türk taraftar tribünde yer aldı.
Milli oyuncular, karşılaşma öncesinde tribünlere giderek Türk taraftarları selamladı.
Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Türkiye, 24 yıl sonra yeniden organizasyonda yer alacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alacak Türkiye, grupta ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
Son olarak Güney Kore ve Japonya'nın 2002 yılında ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı, organizasyonu 3. olarak tamamlamıştı.
Brezilya, Kosta Rika ve Çin'in olduğu grubu 2. sırada bitiren milliler, son 16 turunda Japonya'yı, çeyrek finalde de Senegal'i eleyerek yarı final bileti almıştı. Yarı finalde Brezilya'ya 1-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı, 3.'lük mücadelesinde ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yenmişti.
Milliler 3. kez Dünya Kupası'nda
A Milli Futbol Takımı, tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.
Milliler, daha önce 1950, 1954 ve 2002'de Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmış ancak 1950'de Brezilya'da düzenlenen organizasyona dönemin imkansızlıkları sebebiyle katılamamıştı.
İlk katılım 1954
A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı ilk Dünya Kupası organizasyonu 1954'te oldu.
Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore'yle aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında Güney Kore'yi 7-0 yendi.
Grup formatı gereği Batı Almanya'yla yeniden karşılaşan milliler, rakibine 7-2 mağlup olarak elendi.
2002'de 3. oldu
A Milli Futbol Takımı'nın katıldığı son Dünya Kupası macerası 48 yıl sonra gerçekleşti. 2002 yılında play-off turunda Avusturya'yı geçerek organizasyona katılma hakkı kazanan milliler; turnuvayı 3. sırada tamamlayarak tarihi başarı elde etti.
Kosova'yı yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ay-yıldızlılar, 3. kez organizasyonda boy gösterecek.