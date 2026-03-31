Dolar
44.47
Euro
51.66
Altın
4,667.35
ETH/USDT
2,108.10
BTC/USDT
68,357.00
BIST 100
12,790.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'a 3-0 yenildi

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki altıncı maçında konuk olduğu Hırvatistan'a 3-0 yenildi.

Can Öcal  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'a 3-0 yenildi

İstanbul

Osijek kentinde bulunan Opus Arena'da oynanan maçta Hırvatistan, 38. dakikada Fabijan Krivak'ın fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda 54. dakikada Adriano Jagusic ve 90+4. dakikada Branimir Mlacic'in attığı gollerle maçtan 3-0 galip ayrıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın 35. dakikada ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşaması nedeniyle maça kısa süreli ara verildi. Korkmaz, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan görüşmeler sonucunda da karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Ayrıca milli takım karşılaşmayı 8 kişi tamamladı. Ay-yıldızlılarda 34. dakikada Demir Ege Tıknaz, 73. dakikada Semih Kılıçsoy ve 74. dakikada Cihan Çanak, kırmızı kart gördü.

Grubunda ilk yenilgisini yaşayan Ümit Milli Takım, 11 puanda kaldı. Hırvatistan ise puanını 13'e çıkardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, 10 kişi yaralandı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 13'üncü duruşması tamamlandı
İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda

Hırvatistan maçında rahatsızlık yaşayan Egemen Korkmaz, hastaneye kaldırıldı

İran Milli Takımı, Kosta Rika maçı öncesi savaşta hayatını kaybeden çocukları andı

İran Milli Takımı, Kosta Rika maçı öncesi savaşta hayatını kaybeden çocukları andı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, trafik kazası geçirdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, trafik kazası geçirdi
2026 FIFA Dünya Kupası kıtalar arası play-off finalleri yarın oynanacak

2026 FIFA Dünya Kupası kıtalar arası play-off finalleri yarın oynanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet