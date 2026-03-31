Spor, Futbol

Hırvatistan maçında rahatsızlık yaşayan Egemen Korkmaz, hastaneye kaldırıldı

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki Hırvatistan maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Can Öcal  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Hırvatistan maçında rahatsızlık yaşayan Egemen Korkmaz, hastaneye kaldırıldı Fotoğraf: Hasan Taşcan/AA

İstanbul

Hırvatistan'ın Osijek kentinde bulunan Opus Arena'da oynanan maçın 35. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonrası saha kenarında sert bir şekilde hakeme itirazda bulunan Egemen Korkmaz, ayağının kaymasıyla yere düştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bir süre yerden kalkamayan Korkmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla sahadan ayrıldı.

Maçın hakemi Alessandro Dudic ise bu olayın ardından oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

Hırvatistan maçında rahatsızlık yaşayan Egemen Korkmaz, hastaneye kaldırıldı

Hırvatistan maçında rahatsızlık yaşayan Egemen Korkmaz, hastaneye kaldırıldı

