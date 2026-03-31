Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, trafik kazası geçirdi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kulüp binasına giderken trafik kazası geçirdi.
İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre Saran, evinden stada hareket ederken E-5 üzerinde trafik kazası geçirdi. Saran ve şoförünün durumunun iyi olduğu, araçta ise hasar meydana geldiği aktarıldı.
Başkan Saran'ın kazanın ardından bacağında, kolunda ve boynundan ağrı olmasına rağmen kulüp binasına gittiği, yöneticilerle yapılan toplantıya katıldığı belirtildi.