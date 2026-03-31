Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İran Milli Takımı, Kosta Rika maçı öncesi savaşta hayatını kaybeden çocukları andı

İran A Milli Futbol Takımı, Kosta Rika ile Antalya'da oynadıkları ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da izlediği maça savaşta öldürülen çocukların fotoğraflarıyla çıktı.

Oktay Özden, Orhan Çiçek  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Titanic Mardan Palace Spor Kompleksi'nin sahasındaki müsabaka seremonisinde savaşta öldürülen çocukların yanı sıra zarar gören hastane ve tarihi yapıların fotoğraflarıyla yer alan İran Milli Takımı oyuncuları, ülkelerinin milli marşı okunurken de fotoğrafları ellerinden bırakmadı.

Çatışmaların ardından Ürdün'ün başkenti Amman'dan Antalya'ya alınan maçlar kapsamında İran Milli Futbol Takımı, 27 Mart'ta Nijerya ile oynadığı ve 2-1 yenildiği hazırlık maçında seremoniye siyah kol bandıyla çıkmış ve kız çocuğu okul çantası taşımıştı.

İran Milli Takımı, Kosta Rika maçı öncesi savaşta hayatını kaybeden çocukları andı

İran Milli Takımı, Kosta Rika maçı öncesi savaşta hayatını kaybeden çocukları andı

