Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

AB Konseyi Başkanı Costa, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde itidal çağrısında bulundu.

Şerife Çetin  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Brüksel

Costa, telefon görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Orta Doğu’daki mevcut durumun son derece tehlikeli olduğunu" vurgulayan Costa, Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde gerilimin düşürülmesi ve itidal çağrısında bulunduğunu belirtti.

Sivillerin ve sivil altyapının korunmasının önemine dikkati çeken Costa, tüm tarafların uluslararası hukuka tam olarak saygı göstermesi gerektiğini vurguladığını kaydetti.

Costa, "Minab’daki okul da dahil masum sivillerin hayatını kaybetmesi derin üzüntü vericidir. Gerilimin azaltılması amacıyla İran’a, bölgedeki ülkelere yönelik kabul edilemez saldırılara son vermesi ve özellikle Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin sağlanması için Birleşmiş Milletler ile diplomatik süreçte yapıcı şekilde yer alması çağrısında bulundum." ifadelerini kullandı.

Diplomasiye alan açılması gerektiğinin altını çizen Costa, AB'nin gerilimi düşürmeye yönelik tüm diplomatik çabalara katkı sunmaya ve düşmanlıkların sona erdirilmesine yönelik kalıcı çözüm için çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Costa, "İran’ın ortaya çıkardığı daha geniş güvenlik kaygılarının" da ele alınması gerektiğini ifade etti.

