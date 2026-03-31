İsrail'in saldırısı nedeniyle Beyrut'un Dahiye bölgesine bombalar düşüyor. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
Tam doluluk seviyesine ulaşan Yuvacık Barajı'ndan salınan su Sapanca Gölü'ne aktarılıyor

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nın tam doluluk seviyesine ulaşması dolayısıyla salınan su Sapanca Gölü'ne aktarılıyor.

Makbule Beyza Günbey  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Tam doluluk seviyesine ulaşan Yuvacık Barajı'ndan salınan su Sapanca Gölü'ne aktarılıyor

Kocaeli

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İSU) yapılan açıklamaya göre, aralıklarla etkili olan yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaşan Yuvacık Barajı'nda salınan su kontrollü şekilde Sapanca Gölü'ne salınıyor.

İklim değişikliği ve azalan yağış rejimlerine karşı su kaynaklarını koruma ve çeşitlendirme çalışmalarını sürdüren İSU, barajdan savaklanan suyun göle kazandırılması uygulamasını başlattı.​​​​​​​ ​​​​​​​Savaklanan su, Sapanca Terfi Merkezi'ndeki terfi istasyonu ve boru hatları üzerindeki tüm vana ve ekipmanların tersine çevrilmesiyle Sapanca Gölü'ne aktarılmaya başlandı.

Balaban Deresi ve Yuvacık Barajı'nı besleyen dereler üzerinden daha önce Yuvacık Arıtma Tesisi'ne yönlendirilen sular da uygulama kapsamında dere hattı aracılığıyla Sapanca Gölü'ne ulaştırılıyor.

Su aktarımı sayesinde Sapanca Gölü'nün su seviyesine katkı sağlanırken, kentin içme suyu arz güvenliği de güçlü ve sürdürülebilir yapıya kavuşturuluyor.

İlgili konular
Tam doluluk seviyesine ulaşan Yuvacık Barajı'ndan salınan su Sapanca Gölü'ne aktarılıyor
UNESCO'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi
İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Mustafa Aydın için tören düzenlendi
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in başdanışmanı ve bir belediye çalışanı adliyede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül'ü kabul etti

Tam doluluk seviyesine ulaşan Yuvacık Barajı'ndan salınan su Sapanca Gölü'ne aktarılıyor

Tam doluluk seviyesine ulaşan Yuvacık Barajı'ndan salınan su Sapanca Gölü'ne aktarılıyor

Sapanca Gölü'nün seviyesi yağışların etkisiyle 4 günde 18 santimetre arttı

Yağışlar ve alternatif kaynaklarla beslenen Sapanca Gölü'nde kuraklığın izleri siliniyor

"Saygınlar Kulübü" 65 yaş üstündekilerin buluşma adresi oldu

"Saygınlar Kulübü" 65 yaş üstündekilerin buluşma adresi oldu
