Trump, Hürmüz Boğazı'nı açtırma çabasından "henüz" vazgeçmeye hazır olmadığını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nı yeniden açtırmaya yönelik girişimlerden "henüz" vazgeçmeye hazır olmadığını söyledi.

Zeynep Katre Oran, Irmak Akcan  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Ankara

CBS News'a konuşan Trump, diğer ülkelerin ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına yeterince askeri destek vermemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

ABD'nin bölgedeki varlığını şu aşamada çekmeyeceğini belirten Trump, "Bir noktada bunu yapacağım ancak henüz değil. Ülkelerin devreye girip durumu kendilerinin çözmesi gerekiyor." dedi.

Trump, Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı'nı yeniden açtırmaya yönelik girişimlerden "henüz" vazgeçmeye hazır olmadığını kaydetti.

İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde zayıflatıldığını savunan Trump, buna rağmen diğer ülkelerin sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi.

Trump, "NATO berbat, hepsi berbat. Petrol istiyorlarsa gelip alsınlar. Gerçek bir tehdit yok çünkü ülke yerle bir edildi." ifadesini kullandı.

ABD'de benzin fiyatlarının ortalama galon başına 4 dolara yükseldiğine dikkati çeken Trump, fiyatların saldırıların sona ermesiyle düşeceğini vurguladı.

"(Saldırılarda) Takvimin ilerisindeyiz"

ABD'nin planlanan takvimin önünde ilerlediğini ve İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne süren Trump, "(Saldırılarda) Takvimin ilerisindeyiz. İki hafta önde olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Zafer ilanına "pek bir şeyin" kalmadığını savunan Trump, rejim değişikliğinin "önemli bir faktör" olduğunu vurgulayarak, "Bazı işleri tamamlamak istiyoruz… Tam bir rejim değişikliği yaşandı. Bu kişiler, daha önce kimsenin adını duymadığı farklı insanlar ve açıkçası daha makul davranıyorlar." dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan savaşta ABD'nin zafer ilan etmesi için İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ortadan kaldırılmasının gerekli olup olmadığı konusunda Trump, İran'ın nükleer altyapısının büyük ölçüde tahrip edildiğini ancak derin yer altı tesisleri nedeniyle tamamen etkisiz hale getirilmesinin zor olduğu yorumunu yaptı.

Trump, "Bu kadar derine gömülü olduğu için bunu tamamen ortadan kaldırmak herkes için çok zor olacak." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da Hürmüz Boğazı ile ilgili yaşanan krizden dolayı jet yakıtı tedarikinde sorun yaşayan ülkelere, ABD'den satın almaları veya "Hürmüz Boğazı'na giderek kendilerinin almaları" tavsiyesinde bulunmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD-İsrail ve müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

ABD'de ortalama benzin fiyatı 2022'den bu yana ilk kez 4 doların üzerine çıktı

İran Milli Takımı, Kosta Rika maçı öncesi savaşta hayatını kaybeden çocukları andı

AB Konseyi Başkanı Costa, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Küba'nın eski lideri Fidel Castro'nun torunu Sandro Castro'ya göre, Kübalıların çoğu kapitalist olmak istiyor

Polonya, Patriot hava savunma sistemlerini Orta Doğu'ya konuşlandırmayacak

