Dünya

Küba'nın eski lideri Fidel Castro'nun torunu Sandro Castro'ya göre, Kübalıların çoğu kapitalist olmak istiyor

Küba devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı Fidel Castro'nun torunu Sandro Castro, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak olası bir anlaşmanın ülke ekonomisinde köklü değişimlere yol açabileceğini belirtti.

Zeynep Katre Oran  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Küba'nın eski lideri Fidel Castro'nun torunu Sandro Castro'ya göre, Kübalıların çoğu kapitalist olmak istiyor

Ankara

CNN'e verdiği röportajda Castro, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizi eleştirerek mevcut sistemin değiştirilmesi ve ekonominin "daha açık" hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkedeki yaşam koşullarının zorlaştığını savunan Castro, elektrik ve su kesintileri ile temel ürünlere erişimde yaşanan sıkıntıların günlük hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Sandro Castro, birçok Kübalının gidişattan memnun olmadığı, Trump ile yapılacak olası anlaşmanın ülke ekonomisinde köklü değişimlere yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Küba'da kapitalist düşünceye sahip geniş bir kesim bulunduğunu öne süren Castro, "Kübalıların çoğu komünist değil, kapitalist olmak istiyor." ifadesini kullandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in performansına ilişkin eleştirilerde bulunan Castro, mevcut yönetimin başarılı olmadığını savundu.

Castro, sosyal medyada paylaştığı videolar ve sistem eleştirileri nedeniyle Küba Devlet Güvenliği tarafından sorguya çağrıldığını ancak şiddet ya da rejim değişikliği çağrısı yapmadığı için uyarı ile serbest bırakıldığını belirtti.

ABD'nin 30 Ocak'tan bu yana uyguladığı petrol ambargosu nedeniyle yakıt kriziyle mücadele eden Küba, bir yandan da büyük çaplı elektrik kesintileri yaşıyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, ada ülkesinin yaklaşık üç aydır dışarıdan petrol alamadığını belirterek, elektrik sisteminin yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını söylemişti.​​​​​​​

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.


