İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Mustafa Aydın için tören düzenlendi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Mustafa Aydın için tören düzenlendi.

Emrah Gökmen, Ferhat Yasak  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törene, şehit polisin ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ile çalışma arkadaşları katıldı.

Emniyet Müdürü Yıldız, törendeki konuşmasında, başta polis memurunun yüreği yanan ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Görev çıkışı yaşanan elim kazanın kendilerini derinden sarstığını, emniyet teşkilatının yüreğine ateş düşürdüğünü dile getiren Yıldız, "Bizler biliyoruz ki bu topraklar sıradan topraklar değildir. Her karışı şehitlerimizin emanetidir. Her bir karışı bir fedakarlığın, adanmışlığın izlerini taşır. Başta şehit polis memurumuz Mustafa Aydın olmak üzere vatan uğruna toprağa düşmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Konuşmaların ardından törene katılanlar şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı önünde saygı duruşunda bulunup dua etti.

Tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak araca konulan şehidin naaşı, cenaze namazı kılınmak üzere Fatih Camisi'ne götürüldü.

Şehit polis Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mustafa Aydın'ın cenazesi, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından şehit Aydın'ın naaşı, Fatih Camisi'ne getirildi.

Şehidin yakınları, camide taziyeleri kabul etti.

Törene, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile şehidin meslektaşları katıldı.

Şehit polis Aydın için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak araca konulan şehidin naaşı, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Tam doluluk seviyesine ulaşan Yuvacık Barajı'ndan salınan su Sapanca Gölü'ne aktarılıyor
UNESCO'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in başdanışmanı ve bir belediye çalışanı adliyede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül'ü kabul etti

İstanbul'da 3 günde metrekareye 97,8 kilogram yağış düştü

İstanbul'da polis servis aracının karıştığı kazada duran kalbi çalıştırılan polis memuru hayatını kaybetti

İstanbul'da polis servis aracının karıştığı kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı

İstanbul'da polis servis aracının karıştığı kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı
Erzurum'da polis ekipleri şehit mezarında değiştirdikleri Türk bayrağını şehidin annesine teslim etti

Erzurum'da polis ekipleri şehit mezarında değiştirdikleri Türk bayrağını şehidin annesine teslim etti
Yavruyken sahiplendiği papağanlarına gözü gibi bakıp yanından ayırmıyor

Yavruyken sahiplendiği papağanlarına gözü gibi bakıp yanından ayırmıyor
