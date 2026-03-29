Dolar
44.46
Euro
51.16
Altın
4,493.54
ETH/USDT
1,990.60
BTC/USDT
66,452.00
BIST 100
12,698.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Gündem

Erzurum'da polis ekipleri şehit mezarında değiştirdikleri Türk bayrağını şehidin annesine teslim etti

Erzurum'un Hınıs ilçesinde polis ekipleri bakım yaptıkları şehidin mezarında değiştirdikleri Türk bayrağını annesine teslim etti.

Vedat Abak  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
Erzurum

Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki mezarlıklarda bulunan şehitlerin hatıralarına sahip çıkmak için çalışma yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Farklı mezarlıklarda bulunan 3 şehidin mezarlarında bakım ve temizlik yapan ekipler, deforme olan Türk bayraklarını da değiştirdi.

Ekipler, çalışmanın ardından şehit Jandarma Komando Er Osman Bağ'ın Gülistan Mahallesi'nde ikamet eden annesi Gülbahar Bağ'ı ziyaret etti.

Bağ'ın ihtiyacı olup olmadığını soran ekipler, mezarda değiştirdikleri Türk bayrağını şehit annesine teslim etti.

Anne Bağ, ekiplere teşekkür ederek, "Allah razı olsun, ben de gidecektim, değişecektim. Bir ihtiyacım yoktur, ihtiyacım canınızın sağlığı. Allah sizi var etsin. Gelip bizi soruyorsunuz, Allah da sizi sorsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet