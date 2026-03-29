Erzurum'da polis ekipleri şehit mezarında değiştirdikleri Türk bayrağını şehidin annesine teslim etti
Erzurum'un Hınıs ilçesinde polis ekipleri bakım yaptıkları şehidin mezarında değiştirdikleri Türk bayrağını annesine teslim etti.
Erzurum
Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki mezarlıklarda bulunan şehitlerin hatıralarına sahip çıkmak için çalışma yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Farklı mezarlıklarda bulunan 3 şehidin mezarlarında bakım ve temizlik yapan ekipler, deforme olan Türk bayraklarını da değiştirdi.
Ekipler, çalışmanın ardından şehit Jandarma Komando Er Osman Bağ'ın Gülistan Mahallesi'nde ikamet eden annesi Gülbahar Bağ'ı ziyaret etti.
Bağ'ın ihtiyacı olup olmadığını soran ekipler, mezarda değiştirdikleri Türk bayrağını şehit annesine teslim etti.
Anne Bağ, ekiplere teşekkür ederek, "Allah razı olsun, ben de gidecektim, değişecektim. Bir ihtiyacım yoktur, ihtiyacım canınızın sağlığı. Allah sizi var etsin. Gelip bizi soruyorsunuz, Allah da sizi sorsun." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.