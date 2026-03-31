Dolar
44.48
Euro
51.05
Altın
4,559.19
ETH/USDT
2,018.30
BTC/USDT
66,210.00
BIST 100
12,705.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

Standart dışı plakalar için tanınan rehberlik süresi yarın sona eriyor

Kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen standart dışı plakaların denetimlerine 1 Nisan'da başlanacak. Mühürsüz, diğer güvenlik işaretleri bulunmayan ve yetkili kuruluşlarca basılmamış plakaları kullanan araç sahiplerine 140 bin lira ceza uygulanacak.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Standart dışı plakalar için tanınan rehberlik süresi yarın sona eriyor

Ankara

Resmi Gazete'de 27 Şubat'ta yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da plakalara ilişkin düzenlemeler yapılmıştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de APP plaka kullanan araç sahipleri için 1 Nisan'a kadar denetimlerde rehberlik ve bilgilendirme amaçlı faaliyet yapılması talimatını vermişti.

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme sonrası vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerin engellenmesi için tanınan bu geçiş süresi yarın sona eriyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yarın itibarıyla araçlarında mühürsüz, diğer güvenlik işaretleri bulunmayan, yetkili kuruluşlarca basılmamış APP plaka kullananlara 140 bin lira idari para cezası kesilecek, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Bu konuda herhangi bir erteleme ise söz konusu olmayacak.

Hatalı basılmış olsa dahi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından verilen plakalar için cezai işlem uygulanmayacak. Bahse konu plakaların belirlenen süreç içinde değiştirilmesi sağlanacak.

Öte yandan, Bakan Çiftçi, APP plakaların radar, Plaka Tanıma Sistemi (PTS), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) gibi araçlar tarafından sağlıklı biçimde tespit edilemediğini ve bu durumun güvenlik zafiyetine yol açtığını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez, yapay zekada etik tartışmalarını değerlendirdi
RTÜK'ten yayıncı kuruluşların teknolojik dönüşümünü hızlandıracak düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
İstanbul'da 3 günde metrekareye 97,8 kilogram yağış düştü
Standart dışı plakalar için tanınan rehberlik süresi yarın sona eriyor

Benzer haberler

Standart dışı plakalar için tanınan rehberlik süresi yarın sona eriyor

Standart dışı plakalar için tanınan rehberlik süresi yarın sona eriyor

Ticaret Bakanlığından bibere fahiş fiyat uygulayan markete 1,8 milyon lira ceza

Eski savcı Çallı'ya "rüşvet almak" ve "gizliliği ihlal" suçlarından dava

Gelir İdaresi Başkanlığı bandrollü ürünlere yönelik geçen yıl yaklaşık 29 bin denetim yaptı

Gelir İdaresi Başkanlığı bandrollü ürünlere yönelik geçen yıl yaklaşık 29 bin denetim yaptı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1065 kişi gözaltına alındı

"Huzur İstanbul" uygulamasında 1065 kişi gözaltına alındı
Bayramın ilk gününde "Huzur İstanbul" uygulamasında 527 kişi gözaltına alındı

Bayramın ilk gününde "Huzur İstanbul" uygulamasında 527 kişi gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet