Dolar
44.48
Euro
51.05
Altın
4,558.68
ETH/USDT
2,016.90
BTC/USDT
66,185.00
BIST 100
12,705.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

İstanbul'da 3 günde metrekareye 97,8 kilogram yağış düştü

İstanbul Valiliği, 3 gündür etkisini gösteren yağışlarda, kentin farklı bölgelerinde metrekareye ortalama 97,8 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

Gökçe Karaköse  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, 28 Mart Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan yağışın bugün sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olduğu anımsatıldı.

Yağışların özellikle Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal ve Beylikdüzü ilçelerinde yoğunlaştığı aktarılan açıklamada, "Bu süre zarfında İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye ortalama 97,8 kilogram yağış düştüğü tespit edilmiştir. Afet Yönetim Merkezi, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün verilerine paralel olarak etkili olan yağış nedeniyle 7/24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdürmüştür." denildi.

AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri olmak üzere toplam 6 bin 903 personel, 2 bin 505 araç, iş makinesi ve 824 ekipman ile sahadan gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların mağduriyetinin en alt seviyede tutulmaya çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzluklar şöyle sıralandı:

"112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 670 ihbar gelmiş, ihbarlar ilgili ekiplere müdahale etmek üzere yönlendirilmiştir. İDO BUDO Şehir Hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen sefer bulunmamaktadır. 375 su baskını, 18 toprak kayması, 2 mahsur kalma, 26 ağaç devrilmesi, 16 duvar çökmesi, 28 tehlike arz eden parça."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet