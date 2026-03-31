TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez, yapay zekada etik tartışmalarını değerlendirdi
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Türkiye'de yapay zeka kullanımına yönelik yasal düzenlemelerin gerekliliğine dikkati çekti.
TBMM
Anadolu Ajansının (AA) "Yapay Zekanın Etik Sınavı" başlıklı dosyasının son haberinde Dönmez, değerlendirmelerde bulundu.
"Yapay zeka" ile son 3-4 yıldır karşı karşıya olunduğunu dile getiren Dönmez, uzmanların, yapay zekanın bugün geldiği seviyenin insan zekasının hala biraz altında bulunduğu görüşünde birleştiğini belirtti.
Yapay zekanın 5-10 yıl içerisinde muhtemelen insan zekasıyla eşit seviyeye geleceğini tahmin ettiklerini söyleyen Dönmez, daha sonraki yıllarda insan zekasının üzerine çıkacağını öngördüklerini, adının "süper yapay zeka" olacağını ve bağımsız bilimsel araştırmalar yapabilecek hale geleceğini ifade etti.
Dönmez, yapay zekanın geleceği aşamadan korkulmaması gerektiğini ancak kontrolü bırakmamanın önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de yapay zeka kullanımına yönelik yasal düzenlemelerin gerekliliğine dikkati çekti.
"İçerik, yapay zeka tarafından üretildiyse, damga vurulması yaklaşımı.."
Yaptıkları çalışmalar doğrultusunda değerlendirmelerde bulunan Dönmez, "Bazı etik kuralların, özellikle kişisel verilerin korunmasına, mahremiyete ilişkin, kötüye kullanımların önüne geçecek birtakım tedbirlerin alınmasının doğru olacağı kanaatindeyiz. Raporumuzda detaylı şekilde değindik. Hiç şüphesiz yürütmeyle koordinasyon içerisinde böyle bir düzenlemeyi geçirebiliriz. Fakat çok teknik düzeyde, daha alt düzeydeki kuralları ikinci düzenlemelere, yani yönetmeliklere bırakmanın daha doğru olacağı kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.
Dönmez, yapay zeka kullanımının güvenli hale gelmesinin önemine dikkati çekerek, "Bu konuda çeşitli yaklaşımlar var. Bir tanesi eğer bir içerik yapay zeka tarafından üretildiyse, yapay zeka damgasının vurulması gibi, bu görsel veya metin olabilir, bunu gören, okuyan kişi 'bu yapay zeka tarafından üretilmiştir' diyebilsin. İkincisi, biraz kullanıcıların da bu anlamda bilinçlenmesi gerekiyor açıkçası." dedi.
Yapay zekada etik değerleri gözetme konusunda çok taraflı uluslararası örgütlerin kabul görmüş yaklaşımları olduğunu ifade eden Dönmez, şeffaflık, hesap verebilirlik, algoritmanın açıklığı ve yapay zekanın istendiğinde bu bilgileri hangi kaynaklara erişerek sunduğu gibi bazı temel prensiplere hem teknoloji geliştiricilerin hem de otoritelerin kurallara uyma konusundaki yaklaşımının önemli olduğunu söyledi.
"İnsana yardımcı olsun ama insanın yerini almasın"
Meclis Araştırma Komisyonu olarak hukuki altyapının en temel kısmında etik kuralların, ilke ve prensiplerin yer almasını önemli bulduklarını söyleyen Dönmez, şunları kaydetti:
"Her gün yeni bir şeyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bugün yapacağımız düzenleme yarınki değişime cevap veremeyebilir. Yapay zeka üreticileri kadar kullanıcıları da bu anlamda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Önerilerimiz arasında hem orta öğrenimde hem de yüksek öğrenimde hangi mesleği öğreniyorsanız öğrenin, eğer yapay zeka kullanacaksanız, yapay zeka temel okuryazarlığına ilişkin bir ders alınmasını arzu ediyoruz.
Aracı mühendisler yaptı ama otomobilleri sadece mühendisler sürmüyor. Sürücü belgesine sahip oluyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Bu anlamda kullanıcıları yetiştirmemiz gerekiyor. Orta öğrenimden başlayarak hareket etmek gerekiyor. Hiç şüphesiz yüksek öğrenimde bu konunun uzman eğitimini alacak öğrencilerimiz de olacak. Onlar daha çok geliştirici tarafında ama bilinçli kullanıcı açısından da bu temel kullanım parametrenin bir soru nasıl sorulur? Bunun öğretilmesinin de faydalı olduğunu düşündük ve raporumuza da bunu işledik. Adeta bir devrimle karşı karşıyayız."
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez, yapay zekanın elektriğin keşfi kadar önemli olduğunu vurgulayarak, "Yapay zeka teknolojilerinde zaman gelecek, kullanmayan kalmayacak gibi duruyor. Dolayısıyla buna hazır olmamız lazım. Korkmayalım. Bilinçli bir şekilde kullanırsak hayatımızı da işlerimizi de kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. İnsana yardımcı olsun ama insanın yerini almasın." diye konuştu.