Isparta'nın su rezervleri son yağışlarla arttı

Isparta'da son 3 ayda etkili olan yağışlar, il genelindeki barajlar ve sulama göletlerinin doluluk oranını ortalama yüzde 60'a çıkardı.

Yalçın Çelen, Bahadır Arıcı  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Isparta'nın su rezervleri son yağışlarla arttı Fotoğraf: Bahadır Arıcı/AA

Isparta

Bölgede geçen yıl ocak-şubat-mart döneminde baraj ve göletlerdeki ortalama doluluk oranı yüzde 17 iken bu yıl aynı dönemde yağışların etkisiyle oran yaklaşık yüzde 60 seviyesine yükseldi.

Gölet ve barajlarda geçen yıl mart itibarıyla 16 milyon metreküp olan su miktarı, bu yıl 64 milyon metreküpe ulaştı.

Aksu ilçesinde bulunan, Karağı Köyü Sulama Göleti'nin su tutma kapasitesi 2025 Eylül'de minimuma inmişken, yağışlarla tam kapasiteye erişerek tahliye edilmeye başlandı. Bu göletten yapılan sulama ile örtü altı tarım ve yayla çilek yetiştiriciliği yapılıyor.

Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürü Osman Erkan, AA muhabirine, Isparta'nın geçen yılki yağışın yüzde 70'ini bu sene 3 ayda aldığını söyledi.

Bu durumun baraj, göl ve göletlerde önemli bir doluluk oluşturduğunu belirten, Erkan, Eğirdir Gölü'nde su seviyesinin son 3 ayda yaklaşık 50 santimetre yükseldiğini kaydetti.

Erkan, gölde geçen yıl martta yüzde 45 olan doluluk oranının bu yıl yüzde 43 olarak ölçüldüğünü ifade etti.

Kovada Gölü doldu

Kovada Gölü'nün tamamen dolduğunu, Gölcük Gölü'nün ise seviyesini koruduğunu aktaran Erkan, göletlerden Darıdere 1'de doluluk oranının yüzde 100, Darıdere 2'de ise yüzde 90 olduğunu dile getirdi.

İçme suyu göletlerinde toplamda 8,6 milyon metreküp fazla su olduğunu anlatan Erkan, "Yağışlarla dolan Darıdere 1 ve 2 göletleri, Isparta'nın içme suyu ihtiyacının yaklaşık üçte birini şu an itibarıyla karşılayacak durumda. Önümüzdeki haziran-temmuz yağışlarıyla su temininde daha güçlü bir tablo oluşacağını düşünüyoruz." dedi.

Karağı köyü muhtarı Ramazan Kahraman da köy halkının genellikle tarımla ilgilendiğini belirterek, "Yaz dönemi yapılan tarımsal sulamalarla boşalan göletimiz Allah'a şükür yağışlarla dolmuş durumda. 2014'te kapalı sistem sulama sistemine entegre edildi. Gölet 3 bin dönüm araziyi sulamakta. Bu arazilerimizde elma, gül, çilek ve domates gibi ürünler yetiştirilmekte." diye konuştu.

1 Nisan itibarıyla sahte plaka kullananlara 140 bin lira ceza uygulanacak
Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır parkı inşası tamamlandı
Emine Erdoğan'dan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"nün 4. yılına ilişkin mesaj
Afyonkarahisar'da 16 göletten 9'unda doluluk yüzde 100'e ulaştı

Bazı illerde kar etkili oldu

Mersin'de yağışlar barajların doluluk oranını artırdı

Mersin'de yağışlar barajların doluluk oranını artırdı
Bazı illerde sağanak etkili oldu

Bazı illerde sağanak etkili oldu
Sorgun Yaylası'nda menderesler havadan görüntülendi

Sorgun Yaylası'nda menderesler havadan görüntülendi
