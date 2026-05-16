Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

Makbule Beyza Günbey
16 Mayıs 2026•Güncelleme: 16 Mayıs 2026
Nimara Otomobil Spor Kulübü (NİMOSK) tarafından düzenlenen şampiyonanın ikinci ayağı, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenleniyor.
Spor Toto, MOTUL ve Marmaris Ticaret Odasının katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda 4 kategoride 55 sporcu mücadele ediyor.
Yarışmacılar, bugün antrenman ve sıralama turlarının ardından eleme yarışlarına katılacak.
Etkinlik, yarın tüm kategorilerde koşulacak yarı final ve final yarışlarının ardından ödül töreniyle sona erecek.