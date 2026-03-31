2026 FIFA Dünya Kupası kıtalar arası play-off finalleri yarın oynanacak
2026 FIFA Dünya Kupası kıtalar arası play-off final karşılaşmaları yarın yapılacak.
İstanbul
2026 FIFA Dünya Kupası'na kıtalar arası play-off etabından iki takım katılma hakkı elde edecek.
Meksika'da yapılacak maçlarda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Jamaika ile karşılaşacak, Irak ise Bolivya karşısında Dünya Kupası biletini almaya çalışacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
Yarın oynanacak final maçlarının programı şöyle:
00.00 Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Jamaika
00.00 Irak-Bolivya