A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası için Kosova'ya hareket etti

İstanbul
İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen ay-yıldızlılar, takım otobüsüyle kendilerini bekleyen uçağa ulaştı.
A Millî Takımımız, Kosova ile oynayacağı maç için Riva'dan çıkış yaptı. #BizimÇocuklar I #TürkÖndeTürkİleri I @MercedesTurkiye
Kafilede, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da yer aldı.
Milliler, yarın TSİ 21.45'te Fadıl Vokrri Stadı'nda Kosova ile karşılaşacak.
