İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Ankara

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."

Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 5G paylaşımı

İngiltere Başbakanı Starmer, ülkesinin, ABD/İsrail-İran Savaşı'na sürüklenmeyeceğini belirtti

İngiltere Başbakanı Starmer, ülkesinin, ABD/İsrail-İran Savaşı'na sürüklenmeyeceğini belirtti

İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

AB, İran’a yönelik insan hakları yaptırımlarını 2027’ye kadar uzattı

MSB, sıfır atık çalışmalarıyla 2025'te 249 milyon liradan fazla geliri ülke ekonomisine kazandırdı

MSB, sıfır atık çalışmalarıyla 2025'te 249 milyon liradan fazla geliri ülke ekonomisine kazandırdı
Trump'tan anlaşma sağlanmazsa Hark Adası ile santral ve petrol kuyularını "yok etme" tehdidi

Trump'tan anlaşma sağlanmazsa Hark Adası ile santral ve petrol kuyularını "yok etme" tehdidi
DMM "Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği" iddialarını yalanladı

DMM "Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği" iddialarını yalanladı
