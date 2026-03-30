Dünya

AB, İran’a yönelik insan hakları yaptırımlarını 2027’ye kadar uzattı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İran’da ciddi insan hakları ihlallerine karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 13 Nisan 2027’ye kadar uzatıldığını bildirdi.

Şerife Çetin  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Brüksel

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, İran’da ciddi insan hakları ihlallerine karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 13 Nisan 2027’ye kadar uzatıldığı, güncellenen liste kapsamında toplam 262 kişi ve 53 kuruluşun yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma önlemlerini içerdiği belirtilirken, ayrıca İran’a iç baskıda kullanılabilecek ekipmanların ve telekomünikasyonun izlenmesine yönelik teknolojilerin ihracatının da yasak kapsamında olduğu ifade edildi.

AB vatandaşları ve şirketlerinin listede yer alan kişi ve kuruluşlara herhangi bir mali kaynak sağlamasının da yasaklandığı kaydedilen açıklamada, yaptırımların gözden geçirilmesi sürecinde, hayatını kaybeden 1 kişinin listeden çıkarıldığı aktarıldı.

AB, İran’daki ciddi insan hakları ihlalleri nedeniyle ilk yaptırımları 2011 yılında yürürlüğe koymuş, söz konusu tedbirleri o tarihten bu yana her yıl uzatmıştı.

İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 5G paylaşımı

Benzer haberler

İngiltere Başbakanı Starmer, ülkesinin, ABD/İsrail-İran Savaşı'na sürüklenmeyeceğini belirtti

İngiltere Başbakanı Starmer, ülkesinin, ABD/İsrail-İran Savaşı'na sürüklenmeyeceğini belirtti

İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

AB, İran’a yönelik insan hakları yaptırımlarını 2027’ye kadar uzattı

Trump'tan anlaşma sağlanmazsa Hark Adası ile santral ve petrol kuyularını "yok etme" tehdidi

Trump'tan anlaşma sağlanmazsa Hark Adası ile santral ve petrol kuyularını "yok etme" tehdidi
DMM "Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği" iddialarını yalanladı

DMM "Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği" iddialarını yalanladı
UAEA, İran'ın Erak kentindeki Hondab Ağır Su Reaktörü'nün artık faaliyette olmadığını doğruladı

UAEA, İran'ın Erak kentindeki Hondab Ağır Su Reaktörü'nün artık faaliyette olmadığını doğruladı
