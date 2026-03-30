Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den, enerji krizine karşı yenilenebilir çağrısı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Orta Doğu'daki çatışmanın petrol arzını olumsuz etkilemeye devam etmesi üzerine yenilenebilir enerji kaynaklarına "hızlı geçiş" yapılması çağrısı yaptı.

Nuri Aydın  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Yonhap ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Jeju Adası'nda konuşan Lee, ülkedeki enerji gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Lee, Güney Kore'de enerjide durumun "sanılandan daha kötü" olduğunu ve artarak kötüleşebileceğini vurgulayarak "Enerji meselesi yüzünden tüm dünya kaos içinde ve durum o kadar ciddi ki ben de uyuyamıyorum." dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına "hızla geçilmesi" gerektiğini vurgulayan Lee, Güney Kore'nin 2024 yılında 144 milyar dolar değerinde enerji kaynaklarının yaklaşık yüzde 55'ini Orta Doğu'dan ithal ettiğini hatırlattı.

ABD, İsrail ve İran savaşı nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 5G paylaşımı

Almanya'da enflasyon martta enerji maliyetleriyle yeniden yükselişe geçti

Savaş sonrası enerji jeopolitiğinde kırılma ve Türkiye’nin stratejik yönelimi

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler Fed'i "şahinleşmeye" zorluyor

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler Fed'i "şahinleşmeye" zorluyor
Küresel gübre piyasalarında Hürmüz Boğazı kaynaklı tedarik sıkıntısı ve fiyat hareketliliği krizi derinleşiyor

Küresel gübre piyasalarında Hürmüz Boğazı kaynaklı tedarik sıkıntısı ve fiyat hareketliliği krizi derinleşiyor
Küresel enerji piyasaları ABD-İsrail ile İran savaşının 4. haftasında dalgalı seyrini koruyor

Küresel enerji piyasaları ABD-İsrail ile İran savaşının 4. haftasında dalgalı seyrini koruyor
