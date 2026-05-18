ABD'nin California eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'ne saldırıda 3 kişi öldü

ABD medyasındaki haberlere göre, California'daki San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

San Diego Emniyet Müdürü Scott Wahl, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Yetkililer, iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu açıkladı.

Şüphelilerin kimliği henüz belirlenmedi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden (CAIR) yapılan yazılı açıklamada, saldırıda, ilk belirlemelere göre cami cemaatinden bir kişinin yaşamını yitirdiğinin doğrulandığı bildirildi.

Açıklamada, saldırı sırasında eğitim gören çocukların da binada olduğu ve "birden çok kişinin vurulduğu" kaydedilerek, söz konusu saldırı kınandı.

Trump'tan San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen saldırı için "korkunç bir durum" değerlendirmesi

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, San Diego'daki İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bir soruya yanıt verirken, olayla ilgili kendisine bilgi verildiğini ifade etti. ABD Başkanı, "Konuyla ilgili brifing verildi. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler verildi, ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz." dedi.