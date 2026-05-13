Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Belçika Başbakan Yardımcısı Prevot ile bir araya geldi

Yılmaz, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin ve Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van De Velde yer aldı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"NATO müttefiki ve ortağımız Belçika ile ilişkilerimizin ticaret, enerji, bağlantısallık, savunma sanayii ve dijital dönüşüm alanlarında yeni bir ivme kazanmasından memnuniyet duyuyoruz. 2025 yılında 9,2 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi önümüzdeki yıllarda daha da artırmayı hedefliyoruz. NATO müttefikliği temelinde savunma işbirliğimizi güçlendirirken, orta koridor ve enerji güvenliği gibi stratejik başlıklarda ortak çalışmalarımızı derinleştirmeye kararlıyız. Türkiye-AB ilişkilerinde yapıcı, kapsayıcı ve stratejik bir yaklaşımın güçlenmesini önemsiyoruz. Bu vesileyle Kraliçe Sayın Mathilde başkanlığında Belçika'dan ülkemize yapılan en geniş kapsamlı ziyaret olan Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin, ilişkilerimizin yanı sıra AB ile ilişkilerimizde de yeni bir dönüm noktası oluşturmasını ve yeni ortaklıkların önünü açmasını temenni ediyorum."