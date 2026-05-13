İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, yarın Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun'da aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Burdur'un doğusu ve Isparta'da aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.