MSB, sıfır atık çalışmalarıyla 2025'te 249 milyon liradan fazla geliri ülke ekonomisine kazandırdı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025'te sıfır atık çalışmaları kapsamında 249 milyon liradan fazla gelirin ülke ekonomisine kazandırıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Hareketi"nin, Birleşmiş Milletler tarafından da "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak kabul edildiği hatırlatıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sıfır Atık Hareketi ile 9 yıl boyunca Türkiye ekonomisine 365 milyar liralık katkı sağlandığı belirtilen paylaşımda, "Bakanlığımız da büyük önem verdiği Sıfır Atık Hareketi ile 2025 yılında ekonomik değere sahip 36 bin 428 ton hurda ve atık malzeme karşılığında 249 milyon liradan fazla bir geliri ekonomiye kazandırdı." ifadeleri kullanıldı.