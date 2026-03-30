Ekonomi

Kalkınma ajansları aracılığıyla 3 milyar liralık faizsiz finansman desteği sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "3 milyar lira tutarında Faizsiz Finansman Desteği Programı'nı 10 kalkınma ajansımız ile 31 ilimizde eş zamanlı ilan ediyoruz." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi kapsamında yeni bir adım atıldığını bildirerek, "3 milyar lira tutarında Faizsiz Finansman Desteği Programı'nı 10 kalkınma ajansımız ile 31 ilimizde eş zamanlı ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kacır, NSosyal hesabından programa ilişkin paylaşım yaptı.

Dünya Bankası işbirliğiyle hayata geçirilen 400 milyon dolar bütçeli SoGreen Projesi'nde yeni bir adım atıldığını aktaran Kacır, "3 milyar lira tutarında Faizsiz Finansman Desteği Programı'nı 10 kalkınma ajansımız ile 31 ilimizde eş zamanlı ilan ediyoruz. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere yeşil geçiş sürecinden etkilenecek grupların istihdamını destekliyoruz. Öncelikli sektörlerde kaynak verimliliği, temiz üretim, döngüsel ekonomi ve emisyon azaltıcı yatırımlarla yeşil geçişi hızlandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, yerel kalkınma hamlesi vizyonu doğrultusunda kalkınma ajansları eliyle 81 ilde yeşil dönüşümü ve sosyal kapsayıcılığı güçlendirdiklerine işaret ederek, şehirlerin refahına katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer alan bilgiye göre, programa ilişkin ayrıntılı bilgiye, "https://www.sanayi.gov.tr/bolgesel-kalkinma-faaliyetleri/uluslararasi-projeler/01179b" internet adresinden ulaşılabilecek.

