Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor. Altunizade'den yayındayız. Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e partisinin Kuşadası mitinginde kullandığı ifadeler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Neriman Senanur Torun  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 29 Mart 2026'da Aydın ili Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Aydın, konuyla ilgili ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

