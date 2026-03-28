Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic'i resmi törenle karşıladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Becirovic, birbirlerine heyetlerini takdim ederek ikili görüşmeye geçti.
İki lider daha sonra çalışma yemeğinde bir araya geldi.
