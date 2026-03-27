AK Parti'li Zorlu, "Türk Dünyasının Ortak Mirası Nevruz" kitabını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, editörlüğünü yaptığı "Türk Dünyasının Ortak Mirası Nevruz" isimli kitabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.
Ankara
Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İçerik ve hedef bakımından alanında bir ilk olma özelliği taşıyan 'Türk Dünyasının Ortak Mirası: Nevruz' adlı eserimizi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sunma imkanı buldum. Bu çalışmamızı kıymetli bir takdim yazısıyla onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca, bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm yazarlarımıza gönülden teşekkür ederim."
