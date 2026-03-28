Dolar
44.46
Euro
51.16
Altın
4,493.54
ETH/USDT
2,019.10
BTC/USDT
66,840.00
BIST 100
12,698.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Özbekistan'ın "Music Bolalar" grubuyla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Özbekistan'ın sevilen müzik gruplarından "Music Bolalar" ile bir araya geldi.

Aynur Ekiz  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Nevruz Yenigün Kutlama" programına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Özbekistan'ın sevilen müzik gruplarından "Music Bolalar" ile İstanbul'da buluştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu buluşmaya ilişkin NSosyal hesabından videolu paylaşımda bulunan Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu kardeşlerimi ilk gördüğümde sanatın ve müziğin gençlerimizde neleri başarabildiğini ve onları nelerden koruyabileceğini bir kez daha fark etmiştim. Ve nevruz, onları ülkemizle buluşturmak için büyük fırsattı. Hepimiz onlara gönlümüzü açtık.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği Türk dünyası gençliğini her alanda desteklemeye ve buluşturmaya devam edeceğiz. Çünkü Türk dünyasında böyle büyük bir insan gücümüz var, buna inanıyoruz. Onları geçtiğimiz gün ata vatana uğurladık. En kısa zamanda yeniden görüşeceğiz. Özellikle İstanbul için hazırladıkları klibi merakla bekliyoruz. Yolunuz açık, birliğimiz daim olsun."

Zorlu'nun paylaşımındaki videoda ise "Music Bolalar" grubunun İstanbul ziyaretinden ve kendisiyle gerçekleştirdikleri sohbetten kesitler yer aldı.

Videoda grubun Özbekistan'dan nevruz kutlamalarına katılmak için Türkiye'ye geldiğini ve güzel performans sergilediğini anlatan Zorlu, "Bence onları özel kılan en önemli yanları; bir yurt arkadaşlığı sırasında bir araya gelerek böyle bir grubu kurup, ortaya çıkardıkları sanatla bütün gençlerimize örnek teşkil edecek fotoğrafı ortaya koymuş olmaları benim için çok kıymetliydi." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "Türk dünyasının neresinde olursa olsun böyle değerlerimizi bulmak, tespit etmek, onları bir araya getirmek, yaşatmak aslında bütün Türk devletlerimizin kültürel işbirliği açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet