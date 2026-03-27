Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu anlamsız, hukuksuz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir aydır bölgemizi derinden sarsan bu anlamsız, hukuksuz ve gereksiz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı'na katıldı.
March 27, 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"Bir aydır bölgemizi derinden sarsan bu anlamsız, hukuksuz ve gereksiz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor. Enerji piyasalarından üretim, bilişim, ulaşım ve ticaret ağlarının işleyişine kadar geniş bir alanda savaşın olumsuz etkilerini tüm dünya hissediyor. Diplomasi ve diyalog yoluyla ortak bir paydada buluşma imkanı varken bu yolların sabote edilmesinin yükünü insanlık ailesi olarak hepimiz birlikte çekiyoruz. Şu bir gerçek ki, çatışmalar sona ermezse ödenecek fatura kabaracaktır. Coğrafi mesafenin bu süreçte bir anlamı olmayacak."
