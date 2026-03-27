Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu anlamsız, hukuksuz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir aydır bölgemizi derinden sarsan bu anlamsız, hukuksuz ve gereksiz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor." dedi.

İrem Demir  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Fotoğraf: Mustafa Kamacı/TCCB

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bir aydır bölgemizi derinden sarsan bu anlamsız, hukuksuz ve gereksiz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor. Enerji piyasalarından üretim, bilişim, ulaşım ve ticaret ağlarının işleyişine kadar geniş bir alanda savaşın olumsuz etkilerini tüm dünya hissediyor. Diplomasi ve diyalog yoluyla ortak bir paydada buluşma imkanı varken bu yolların sabote edilmesinin yükünü insanlık ailesi olarak hepimiz birlikte çekiyoruz. Şu bir gerçek ki, çatışmalar sona ermezse ödenecek fatura kabaracaktır. Coğrafi mesafenin bu süreçte bir anlamı olmayacak."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu anlamsız, hukuksuz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu anlamsız, hukuksuz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu anlamsız, hukuksuz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor

