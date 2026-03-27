Bakan Fidan İran, Pakistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve ABD'li yetkililer ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan; Erakçi, Dar, Abdulati ve ABD'li yetkililerle telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmelerde, bölgedeki son durum ve "savaşı sona erdirmek amacıyla yürütülen faaliyetler" değerlendirildi.
