Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı toplantı için yarın Pakistan'a gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelerin ele alınması amacıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenecek toplantıya katılmak üzere yarın Pakistan'a gidecek.
Ankara
Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Sayın Bakanımız, bölgedeki gelişmelerin ele alınması amacıyla İslamabad'da düzenlenecek toplantıya katılmak üzere 29-30 Mart'ta Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir." bilgisi verildi.