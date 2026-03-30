Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi ile Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin başlattığı, bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ile toplamda 90 milyon ton atığın geri kazanıldığını, bu sayede Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağlandığını bildirdi.

Koray Taşdemir  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle 2017 yılında kıymetli eşim Emine Erdoğan öncülüğünde başlattığımız Sıfır Atık Hareketi'nin giderek büyümesi ve güçlenmesinden büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ülkemizin başlattığı, bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ile toplamda 90 milyon ton atık geri kazanıldı. Bu sayede Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağladık. İnşallah geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60'a, 2053 yılında ise yüzde 70'e yükseltmeyi hedefliyoruz. İklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz."

İlgili konular

1 Nisan itibarıyla sahte plaka kullananlara 140 bin lira ceza uygulanacak
Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır parkı inşası tamamlandı
Emine Erdoğan'dan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"nün 4. yılına ilişkin mesaj
Isparta'nın su rezervleri son yağışlarla arttı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi ile Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi ile Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağlandı

Emine Erdoğan'dan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"nün 4. yılına ilişkin mesaj

"Sıfır Atık" ile 90 milyon ton atık dönüştürülerek ekonomiye geri kazandırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Daha etkin kamu hizmeti sağlayacak bir sistemi hep birlikte hayata geçirmeliyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Daha etkin kamu hizmeti sağlayacak bir sistemi hep birlikte hayata geçirmeliyiz
