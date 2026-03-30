Gündem

DMM "Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği" iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Zehra Tekeci Eser  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Ankara

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği" yönündeki iddiaların dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, başından itibaren savaşın tarafı olmadığını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, saldırıların bir an önce sona ermesi, savaşın yayılmasının engellenmesi ve kalıcı barışın tesisi için yoğun bir diplomatik çaba göstermektedir. Türkiye'nin bu tutumu, başta çatışan taraflar olmak üzere bütün aktörlerce takdir edilmektedir.

Bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımlar, aynı zamanda psikolojik savaşın bir parçası olup, Türkiye'nin imajına zarar vermeyi ve krizdeki yapıcı rolünü de gölgelemeyi amaçlamaktadır. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."

