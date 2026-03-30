Dolar
44.47
Euro
51.14
Altın
4,531.85
ETH/USDT
2,059.60
BTC/USDT
67,494.00
BIST 100
12,697.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Çınarlıdere Viyadüğü mevkisinde zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşama kapandı
logo
Gündem

Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır parkı inşası tamamlandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 1000 araç kapasiteli tır parkının inşası tamamlandı.

Lale Köklü Karagöz  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Hatay

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, 3 bin 900 metrekaresi kapalı 187 bin metrekarelik projede 32 yükleme ve boşaltma peronu yer alıyor.

Kentin sınır ticaretinde kritik rol üstlenecek projenin, 1000 araçlık park kapasitesi bulunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Proje kapsamındaki lojistik köyün inşası ise devam ediyor.

Vali Masatlı tır parkını inceledi

Vali Mustafa Masatlı, inşası tamamlanan tır parkında incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, projenin kapsamlı bir lojistik merkez olarak tasarlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Projeyle taşımacılık süreçlerinde hız ve verimlilik artacak, bekleme süreleri azalacak ve dış ticaret akışında önemli bir kolaylık sağlanacak. Bu yatırım, bölgenin lojistik kapasitesini güçlendirirken Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rekabet gücüne de doğrudan katkı sunacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet