Dolar
44.48
Euro
51.05
Altın
4,558.68
ETH/USDT
2,016.90
BTC/USDT
66,185.00
BIST 100
12,705.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Yaşam

Hataylı usta 44 yıldır aynı dükkanda ayakkabı tamir ediyor

Hatay'da ayakkabıcılığa çıraklıkla başlayan 68 yaşındaki Cemil Olğun, 44 yıldır yolunu tuttuğu tarihi Uzun Çarşı'daki dükkanında müşterilerinin ayakkabılarını tamir ediyor.

Mehmet Bayrak  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Hatay

Ayakkabı ustası Olğun, 11 yaşındayken bir atölyede çıraklıkla başladığı mesleğinin inceliklerini öğrendikten sonra 1982'de Antakya ilçesindeki tarihi Uzun Çarşı'nın girişinde 6 metrekarelik dükkan açtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aynı tezgahın başında 44 yıldır çekiç sallayan 3 çocuk babası Olğun, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde iş yerinde hasar oluşmayınca işini dükkanında sürdürdü.

Teknolojik gelişmelere ve depremlere rağmen mesleğinden kopmayan Olğun, işini severek sürdürüyor.

"20 liraya da 500 liraya da iş yaptığımız oluyor"

Cemil Olğun, AA muhabirine, ayakkabı tamirciliğine ailesinin yönlendirmesiyle adım attığını söyledi.

Mesleği sayesinde evinin geçimini sağladığını belirten Olğun, "Bu iş sayesinde üniversitede okuttuğum 3 çocuğumdan 2'sini evlendirdim, her birine de ev yaptım. Bu işi çok seviyorum. Ekonomik durumu zayıf olan insanların bizlere çok ihtiyacı var ama bizden sonra bu işi yürütecek insan yok." diye konuştu.

Her türlü ayakkabıyı tamir edebildiğini anlatan Olğun, "Ücret ayakkabının onarımına, malzemeye ve emeğe göre değişiyor. 20 liraya da 500 liraya da iş yaptığımız oluyor." dedi.

Olğun, restorasyonun sürmesi nedeniyle büyük bölümü kapalı olan tarihi çarşının açılmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet