UAEA, İran'ın Erak kentindeki Hondab Ağır Su Reaktörü'nün artık faaliyette olmadığını doğruladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in saldırı düzenlediği İran'ın Erak kentindeki Hondab Ağır Su Reaktörü'nde ciddi hasar belirlendiğini ve artık faaliyette olmadığını doğruladı.

Salih Okuroğlu  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Viyana

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, uydu görüntülerinin analizine ve tesis hakkındaki bilgilere dayanarak, UAEA'nın, İran'ın 27 Mart'ta saldırıya uğradığını bildirdiği Hondab Ağır Su Reaktörü'nün ciddi hasar gördüğünü ve artık faaliyette olmadığını doğruladığı bildirildi.

Açıklamada, tesiste beyan edilmiş hiçbir nükleer maddenin barınmadığı da ifade edildi.

İran, 27 Mart'ta, Hondab Ağır Su Reaktörü'ne İsrail tarafından saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

