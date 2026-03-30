Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Eski CENTCOM Komutanı McKenzie'ye göre, ABD İran'da kara harekatını yıllardır değerlendiriyor

Eski ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Emekli General Frank McKenzie, ABD ordusunun İran'ın güney kıyısı boyunca kara harekatını, adaları ve küçük üsleri ele geçirme seçeneklerini "yıllardır değerlendirdiğini" ifade etti.

Aynur Şeyma Asan  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Eski CENTCOM Komutanı McKenzie'ye göre, ABD İran'da kara harekatını yıllardır değerlendiriyor

Ankara

McKenzie, CBS News'e verdiği mülakatta, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sunucunun, ABD'nin kara harekatına hazırlandığına ilişkin haberler hakkındaki sorusunu yanıtlayan McKenzie, "Yıllardır İran'ın güney kıyısı boyunca adaları ve küçük üsleri ele geçirme seçeneklerini değerlendirdik. Genelde baskınları. Baskın da geri çekilme planı olan bir operasyondur. Orada kalmazsınız ancak bazı adaları ele geçirebilir ve tutabilirdiniz." diye konuştu.

Bu şekilde bazı bölgelerin ele geçirilmesinin İran'ı "küçük düşüreceğini" ve ABD'ye müzakerelerde büyük ağırlık sağlayacağını savunan McKenzie, "Hark Adası'nı ele geçirirseniz İran petrol ekonomisini tamamen kapatabilirsiniz. Ele geçirmenin güzelliği de yok etmiyor oluşunuzdadır." ifadelerini kullandı.

McKenzie, ABD'nin İran'da "karadan harekat olmadan" belli düzeyde başarıya ulaşabileceğini savunarak, Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın balistik füze ve nükleer programlarıyla ilgili bir çeşit anlaşmaya varılmasının başarıdan sayılacağını kaydetti.

Bu hedeflere ulaşabileceklerine inandığını söyleyen McKenzie, "İran nihayetinde güç kullanımına yanıt verecektir." dedi.

Washington Post (WP) gazetesinin isimleri açıklanmayan, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'da haftalarca sürebilecek kara harekatı üzerinde hazırlık yaptığı iddia edilmişti.

