Tokat'ta Yeşilırmak Nehri'nin su seviyesi yükseldi

Kış ve ilkbahar aylarındaki yağışların ardından doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Almus Barajı'nın dolusavak bölümünden, fazla suyun tahliyesi sürüyor.

Su tahliyesi nedeniyle Tokat il merkezi ile bazı ilçelerden geçen Yeşilırmak Nehri'nin debisi de arttı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile birlikte Yeşilırmak Nehri boyunca incelemelerde bulundu.

Köklü ve beraberindekiler su seviyesinin yükseldiği Atatürk Köprüsü civarını da inceledi.