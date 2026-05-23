THY Teknik AŞ kuruluşunun 20. yılını kutluyor

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin temellerinin 1933'te Devlet Hava Yolları bünyesindeki 8 makinist ile başladığını ve 23 Mayıs 2006'da "Turkish Technic" markası ile şirket ünvanı aldığını kaydetti.

Şirketin bugün 11 bin 500'den fazla çalışanıyla dünya çapında bir bakım onarım merkezi haline geldiğini belirten Akbulut, şu ifadelere yer verdi:

"Ana markamız THY'nin gökyüzündeki başarısında güven kaynağı olmanın yanında, dünyanın birçok farklı noktasındaki hava yolu şirketine geniş hizmet yelpazemiz ve yüksek kalite standartlarımızla hizmet sunuyoruz. Bizi dünyanın önde gelen MRO şirketlerinden biri konumuna taşıyan bilgi birikimimiz, mühendislik gücümüz ve en büyük değerimiz olan kıymetli çalışanlarımızdır. Şirketimizin bir asra yaklaşan yolculuğunda geçmişten bugüne dek emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve bize güvenen paydaşlarımıza teşekkür ediyor, bugün aramızda olmayan tüm emektarlarımızı rahmetle anıyor, THY Teknik'in 20'nci yılını büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyorum. Kabiliyetlerimizi daha da geliştirerek ülkemiz havacılığına ve ekonomisine olan katkımızı sürdüreceğiz."